DESDE EL CENTRO REGIONAL DE HEMOTERIAPIA APUNTARON CONTRA BETINA SARACINO

La disputa en el Centro Regional de Hemoterapia sumó un nuevo capítulo. Es que tras el descargo de la directora, Betina Saracino, los trabajadores de este sitio volvieron a protestar y redoblaron la apuesta. Es que continúan los reclamos por parte de trabajadores de este lugar.

Karina Britos, del Centro Regional de Hemoterapia fue quien alzó la voz y volvió a apuntar contra Betina Saracino. «Lo que queremos es que nosotros podamos trabajar en un clima laboral agradable. Ustedes que están ejerciendo ahora un trabajo, una labor, necesitan eso, hay que denunciar la violencia laboral. No hay que callarse», sostuvo.

Las criticas para Betina Saracino continuaron por parte del personal del Centro Regional de Hemoterapia. «En reiteradas oportunidades esta señora, con elevados tonos ha llegado a decir acá la directora soy yo y se hace lo que yo diga y al que no le gusta que se vaya. No nos gusta. Si esto no se soluciona nos tendremos que ir. Es la solución que interpreto, si la cúpula del Ministerio de Salud no da respuesta», sentenció.

Por último, cuestionó el accionar del Ministerio de Salud. Hemos tenido una reunión. De hecho hoy tenemos una reunión para tratar de aproximarnos e interpreto tratar de resolverlo lo antes posible. Se ha llegado a decir que nosotros estamos atentando contra la institución, la seguridad, la donación de sangre y contra los pacientes y no es así.