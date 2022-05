¿MARTES 10 PARO DE COLECTIVOS?

Locales 05 de mayo de 2022 Por Betina Almada

En la central de UTA confirman que siguen en conflicto, hoy van a tener una audiencia y el sindicato nacional ha notificado ayer que de no haber una solución en estos días se llevará adelante una medida de fuerza el día martes a primera hora, están pidiendo la recomposición salarial de todos los compañeros. La vez pasada respetaron la conciliación ahora la medida de fuerza será mucho mayor ya que pasaron los días y no hay solución de este problema, no se le está prestando la atención que merece. Afectaría a corta y media distancia no así a larga distancia. En horas de la tarde se esperan novedades del resultado de la reunión y se estará informando a la gente.