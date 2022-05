EN PLENO CENTRO PRESENCIA DE ESCOMBROS

Locales 05 de mayo de 2022 Por Betina Almada

En calle Dean Funes entre Leguizamón y Güemes al 400 dónde existe presencia de escombros en la zona y no fueron retirados esto no permite el estacionamiento de los diferentes vehículos del lugar, hay gran pérdida de agua que gira al rededor de la cuadra. Los escombros ya acumulan basura, bolsas, papeles, botellas y hojas de árboles. No hay señalización por lo que dificulta el tránsito y el estacionamiento, además de ser peligroso para quien transita por el pozo de gran profundidad. Se pide que realicen cuanto antes la reparación del mismo.