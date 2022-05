RECLAMOS DE EX EMPLEADOS DEL CORREO ARGENTINO

Ex trabajadores del Correo Argentino de Salta se manifestaron en las puertas del edificio en reclamo a

Un numeroso grupo de ex empleado se manifestaron en la puertas del Correo Argentino de Salta y entre los variados carteles que llevaban expresaban su pedido: "Ex empleados del Correo Argentino queremos cobrar el 14% de las acciones desde 1992 por propiedad privada participativa". Esto corresponde a un proyecto de Ley para que empleados o ex empleados de organizaciones o instituciones públicas puedan cobrar ese porcentaje de venta de propiedades.

Este reclamo se hace a nivel nacional, incluye alrededor de 20 mil trabajadores en todo el país realizan este reclamo. En Salta se calculan 330 empleados. Desde las puertas del correo hasta la Glorieta de la Plaza 9 de Julio, marcharon gente de Metan, El Galpón, entre otros.

Los ex empleados esperan soluciones durante esta gestión.