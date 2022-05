SUSPENDEN LA AUDIENCIA JUDICIAL PORQUE NO ESTARÁ EL ARZOBISPO

Quedó suspendida la audiencia judicial por el conflicto entre el Arzobispado de Salta y las monjas carmelitas descalzas del convento San Bernardo, quienes lo denunciaron por supuesta violencia de género. El arzobispo Mario Cargnello no estará porque, desde antes, tenía programada su presencia en la Conferencia Episcopal Argentina toda la semana en la ciudad de Buenos Aires. Otro de los denunciados , el obispo emérito, Martín de Elizalde – “visitador” del monasterio designado por la Santa Sede– no pudo ser citado, porque cambió su domicilio y aunque ya se emitió la nueva notificación, no llegará a tiempo. El tercer denunciado es el cura colaborador de la Catedral de Salta, Lucio Ajalla. Aún no se comunicó la nueva fecha de la audiencia.

La audiencia estaba prevista para mañana a las 9 en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género. La jueza María Carolina Cáceres Moreno, la semana pasada, ratificó su competencia, decisión que ya fue apelada. También quedó suspendida la pericia psicológica ordenada para el Arzobispo.

El pedido de “declinatoria” de la jueza fue solicitado por Cargnello y rechazado el miércoles pasado en la misma resolución en la que se les ordena a las partes y a sus abogados no hacer declaraciones públicas. Fue la respuesta al planteo del Arzobispo, a través de su letrado, que la difusión del caso y de los detalles estaban provocando un “perjuicio” a su reputación.

Eduardo Romani, abogado de Cargnello, solicitó la “declinatoria” de la jueza apelando al concordato entre el Vaticano y el Estado argentino firmado en 1966 por el que, entre otros puntos, “reconoce y admite el fuero eclesiástico y la vigencia del derecho canónico”. En esa línea señala que las carmelitas ya habían hecho su planteo a la Santa Sede el 24 de noviembre de 2020. Este lunes apeló la decisión de la jueza de seguir en la causa. Ahora deberá resolver la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.