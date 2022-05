Bioquímicos no atenderán IPSS hasta que no se pague la deuda de $68 millones.

La presidenta de bioquímicos de salta comenta que pasaron 4 meses, es la factura de enero lo que se está reclamando ahora. Desde el IPSS advirtieron que les van a girar los fondos, se resolvió esperar la liquidación para empezar nuevamente con el servicio, el problema es que los laboratorios ya asumieron esos gastos, liquidaron a todo el personal, este atraso presenta un gran desfinanciamiento en los laboratorios ya que son más de 1.000 familias que dependen del trabajo de bioquímicos en la parte privada, entre técnicos, administrativos, personal de limpieza, etc. Los prestadores de salud dependen exclusivamente de las obras sociales para continuar trabajando.

El convenio que los vincula dice que el pago debe acreditarse a los 30 días de presentada la factura este pago puede extenderse hasta los 60 días que sería el último plazo, a fines de mayo se vencen las facturas de febrero. El IPSS antes les pagaban a los 30 días de presentada la factura, otras a los 40 y así fueron atrasándose hasta llegar a la fecha límite.