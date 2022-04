VECINOS SE MANIFIESTAN POR OBRAS INCONCLUSAS

Vecinos de Avenida Discépolo se manifiestan por obras inconclusas, no se puede circular por la zona ya que pusieron un camión para que no pasen los vehículos.

Vecinos de Avenida Discépolo se manifiestan por obras inconclusas, no se puede circular por la zona ya que pusieron un camión para que no pasen los vehículos. Hay un pozo de gran profundidad que no tiene tapa, hay agua de cloaca y manifiestan que están esperando que el ingeniero Salas resuelva la problemática, esperan que por parte de obras públicas de la municipalidad intervenga pero tampoco les dan una solución.

Si no hay una respuesta hasta el Lunes, los vecinos van a realizar otro corte en el acceso a zona sudeste Felipe Varela y si no van a ir al CCM en Avenida Paraguay.