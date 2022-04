"LA CIUDADANÍA ESPERA MUCHÍSIMO DE LA SEGURIDAD"

Luego de seis meses de gestión el ahora ex Ministro de Seguridad y Justicia presentó su renuncia. “La ciudadanía espera muchísimo de Seguridad. Siempre dije que los ciclos deben ser a plazo fijo. Cuando los ciclos terminan, las instituciones están por encima de los nombres".

Aprovechando el acto de egreso de los oficiales policiales de esta mañana, desarrollado en el Monumento Güemes, Abel Cornejo hizo pública su enuncia como Ministro de Seguridad.

Hizo mención ante la prensa de haber recibido en varias ocasiones amenazas, en las que se expondrían conversaciones personales. También manifestó su enojo y molestia ante el silencio que hubo en la noche en la cámara de diputados.

“Hay que saber que llegan momentos en la vida, donde por razones fundamentales hay que saber dar un paso al costado, para que nada pueda afectar a la institución y a ese destino de grandeza”, dijo Cornejo en su discurso ante los graduados. "En la mañana de hoy le presenté la renuncia al gobernador de la Provincia al Ministerio de Seguridad y Justicia, a quien le agradezco la confianza", continuó.

Por otra parte, reconoció que con el Gobernador, Gustavo Sáenz, quedaron en buenos términos y no había motivos para que no fuese de esa manera. En relación con lo dichos del Diputado Gustavo Orozco, no quiso entrar en detalles pero comentó que si hay alguien que quiera difamarlo, tomará acciones legales por "daño moral".

Durante la finalización del acto también se pudo conversar brevemente con el Comisario Miguel Ceballos quien expresó lo sorpresiva que encontró la renuncia de Cornejo.