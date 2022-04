SALTA SERÁ ESCENARIO DEL GENTLEMAN'S RIDE 2022

La Municipalidad de Salta, por medio de la Secretaría de Cultura y Turismo invita a participar del Gentleman’s Ride 2022, el evento de motos más grande del mundo que en la actualidad integra a todas las personas que disfrutan de este medio de movilidad. La jornada se desarrollará el domingo 22 de mayo desde las 15 por las calles de la ciudad.

Para este año la consigna mundial es ” Andar en moto para concientizar sobre el cáncer de próstata y suicidio masculino”, y como todos los años, la impronta es vestir de manera elegante en la convocatoria.

El paseo Gentelman*s Ride, se realiza en todo el mundo el mismo día, 22 de mayo, es gratuito y las inscripciones para los interesados están abiertas en www.gentlemansride.com.

En Salta, el anfitrión del evento es Nicolás Postigo quien recordó que “la primera vez que se hizo aquí, en 2019, fueron más de 400 motocicletas y fuimos la segunda provincia en Argentina A mí me gustan la motos desde siempre y esto me llevó a inscribirme en la página de Gentleman que en esa época solo se hacía en Buenos Aires y Córdoba. Un día me llegó un correo ante mi propuesta de hacerlo en el Norte y me designaron anfitrión del evento”, agregó.

Postigo indicó que la participación se abrió a todas las personas. “Desde hace un tiempo entendemos que muchos quieren formar parte de este paseo mundial, y los organizadores lo abrieron a todos, incluso para quienes no tengan moto pero las sepan manejar. Aquí en la ciudad hay gente entusiasmada que va a prestar motos para ese día”, expresó.

Sobre el Gentleman’s Ride: Fue fundado en Sydney, Australia, por Mark Hawwa, quién pensó que un paseo temático sería una estupenda manera de combatir el estereotipo, a menudo negativo, de los hombres motociclistas, así como para conectar y reunir a comunidades de motociclistas.

Hoy es un evento benéfico anual que reúne a motociclistas de estilo clásico y vintage de todo el mundo para recaudar fondos y concientizar sobre la investigación del cáncer de próstata y la salud mental.

Busca activar a todos los motoristas con motos y scooters clásicas o custom para desfilar por su ciudad, con el tipo de motos que no se ven en los desplazamientos diarios.