FALLECIÓ VÍCTOR EL PELUQUERO DE METÁN

Estela, su tía, relata que Macarena Peralta quien era esposa de Víctor y su suegro José Luis Peralta fueron quienes lo agredieron físicamente. El día lunes la familia se entera que fue fuertemente agredido y que lo estaban trasladando del Hospital del Carmen, tuvo varios paros cardíacos, lo reanimaron y llegó en código rojo al Hospital San Bernardo, es la única información que tenían y que los detenidos eran su esposa y su suegro quien es muy conocido ya que trabaja en medios de comunicación.

La familia de Víctor no tenían relación con la familia Peralta ya que su esposa no permitía el contacto, cuando se casaron no pudieron asistir al evento en Metan.

Piden justicia, que se aclare la situación.