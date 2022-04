¿CHAU BARBIJO? EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA ANTICIPÓ LOS CAMBIOS QUE SE APROXIMAN

El Ministro de Salud Pública, Dr. Juan José Esteban adelantó lo que se viene de acuerdo a la favorable situación epidemiológica que está viviendo la Provincia.

En comunicación con el medio "El Tribuno", dio a conocer que a partir del 3 de mayo, no será obligatorio el uso de tapaboca, pero si se recomendará que se siga usando en espacios cerrados.

"Tenemos una resolución del COE, la número 4, que marca la obligatoriedad del uso del barbijo hasta el 2 de mayo”, y confirmó que el tema será revertido en la próxima reunión que se llevará a cabo el miércoles 27.

“Se va a analizar la obligatoriedad, pero ya estoy diciendo que el uso del barbijo va a ser una recomendación en los espacios cerrados, una recomendación”, insistió.

En referencia a la situación en las escuelas, el funcionario aseguró que habrá una fuerte recomendación “porque evidentemente tenemos un invierno por delante”.

En cuanto al transporte público: “Como hay una aglomeración de personas y se va a quitar el aforo, también se va a recomendar que se use el barbijo. No va a ser como en Buenos Aires, donde sí es obligatorio y eso me parece una aberración. No podés tener el barbijo obligatorio en el transporte y en otros no lugares no, el contagio se produce tanto en el colectivo como en el supermercado o donde hay aglomeración humana”.

“La recomendación va a ser esa, el uso del barbijo en las aulas, en el transporte y en los lugares donde haya mucha gente”.

La implementación de los aforos y de los protocolos en las distintas actividades quedarán sin efecto desde el 3 de mayo, según adelantó el Ministro de Salud. “Efectivamente se quitarán los protocolos en las distintas actividades y solo vamos a dejar los protocolos de prevención sanitaria, que es la recomendación del uso de barbijo, la vacunación, el lavados de manos y ventilación de ambientes”.

Fuente: El Tribuno