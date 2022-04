DÍA MUNDIAL DE LA BANANA

Cada 21 de abril se celebra el Día Internacional de la Banana y el Plátano, por eso vamos a repasar cuáles son sus beneficios.

Vamos a empezar por la falsa creencia de que la banana engorda. No sólo no es así, sino que te diría que además es el complemento ideal para cualquier plan de descenso de peso. ¿Sabés por qué? Porque aporta nada más que 90 calorías cada 100 gramos.

O sea, una banana mediana tiene el mismo valor calórico que una manzana, pero te da mucha más saciedad por el contenido de fibra, de fructooligosacáridos que tiene. Además, como todas las frutas, tiene una parte de agua, vitaminas, minerales y antioxidantes.

La banana aporta nutrientes que son conocidos como promotores del sueño, entre ellos el magnesio y el potasio. Estos minerales son relajantes musculares naturales. Su efecto sedante es clave para dormir profundamente y entrar en las fases de sueño más avanzadas, aquellas en las que tu cuerpo aprovecha para restaurarse y renovarse.

Esta fruta es, además, una gran fuente de carbohidratos, que ayudan a conciliar al sueño al activar el triptófano, el aminoácido que produce la melatonina.

Además, como si todos estos beneficios no alcanzaran, es recomendable para esos días eternos en los que necesitas mucha energía y tenés poco tiempo. La podés guardar en el bolso porque no tenés que lavarla y no necesita refrigeración.