María Eugenia, abuela de Francesca, pide justicia en la previa al juicio contra Micaela Colque (mamá de Francesca) cuando ésta la encerró por 48 horas sin comida ni agua provocando la muerte de la nena de 2 años. La abuela va a estar encabezando el juicio el próximo 28 de abril en la carátula de homicidio culposo por el vínculo.

María cuenta que Francesca era una niña muy tranquila y que la crió como su hija no como su nieta incluso pidió la tenencia pero no la escucharon, la tenían dando vueltas, se quedaba hasta las 15:00 horas en Ciudad Judicial y no la atendían. Cuando fue Micaela a pedir la custodia se lo dieron al momento y se la quitaron a su abuela, cuenta que fue una experiencia muy traumática porque no quería entregarla a su madre.

Pide perpetua para su hija ya que abandonó a su nieta dos días, no le cambiaba el pañal, la tenía desnutrida, le pegaba y le negaba comida y agua.