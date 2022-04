FALTA DE COMBUSTIBLE

En la estación de servicio de Avenida Entre Ríos entre Pedernera y Junín no hay combustible. El camión que tiene que abastecer a la estación de servicios viene de Tucumán pero no hoy no llegó, le dijeron que hay faltante de combustible por lo que no están llegando a tiempo, en Córdoba hay paro de transporte por lo que podría ser una de las causas por las que no están llegando a Tucumán y por lo tanto afecta a Salta.