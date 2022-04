PIDEN RECUPERAR EL PAMI

Rubén Tapia presidente de la Asociación Simple Norteña de Jubilados y Pensionados, asociación que se fundó hace poco tiempo, buscan cambiar cosas para mejorar la situación de los jubilados. La idea es asociar a los jubilados, poner una cuota de credibilidad al sistema, hace más de tres años que vienen luchando, buscan ponerle voz al jubilado que no puede ir a protestar y que pasan muchas necesidades.

El problema del PAMI tiene dos partes, una de asistencia, de los empleados, la atención que es buena pero hay ocasiones en las que si hay demoras pero la parte de social tiene problemáticas. El PAMI con el aporte del jubilado es el que le da los medicamentos de manera gratuita no es del Gobierno, sin embargo la problemática viene por el lado de las complicaciones en las operaciones, en los turnos, no hay medios ya que no quieren trabajar con el PAMI por falta de pagos y demoras en los turnos. Otra cuestión es que en el interior la salud es muy diferente que en capital ya que no cuentan con los mismos privilegios.

Desde la Asociación piden la normalización del PAMI nivel nacional y provincial, recuperar la confianza en el PAMI por parte de las clínicas, entre otras cuestiones.