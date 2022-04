VECINOS RECLAMAN EN AGUAS DEL NORTE

En Aguas del Norte vecinos de distintos barrios de zona norte se encuentran reclamando por falta de servicios reiterados. Media hora se tardan para juntar agua para bañarse y lo tienen que calentar en ollas y manifiestan que se quemaron. Una mujer explica que fueron de Aguas del Norte a su domicilio y le dijeron que iban a la empresa a buscar para medir la presión del agua y volvían pero pasaron 4 meses y no le solucionan el problema. Muchos tuvieron que poner bombas para que el agua suba al tanque pero muchas familias no cuentan con el dinero para poder colocar una. La boleta la tienen que pagar igual aunque no cuentan con el servicio.

Los reclamos lo tiene que hacer el dueño o la dueña del domicilio de otro modo no les toman el reclamo, si llaman por teléfono no los atienden. El horario en que cortan el agua es cuando las personas vuelven de trabajar a eso de las 13:00 horas.

Ya cortaron la ruta, si o les brindan una solución van a volver a salir a las calles y van a iniciar una acción de amparo a nivel judicial ya que pagan un servicio por el cual tienen seis horas en que no funciona y tienen que pagar hasta $1700 la boleta y cada dos meses les suben el precio.