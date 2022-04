GENERAL GÜEMES: REMISES COMPARTIDOS SUSPENDERÁN VIAJES A SALTA CAPITAL

Desde el lunes, 3.500 pasajeros no podrán llegar desde Güemes a Salta por no haber respuesta al pedido de que la AMT les permita la entrada al microcentro.

Tras una reunión de representantes de cada una de las remiseras con Luis López de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), de la cual también participó el intendente de General Güemes, Sergio Salvatierra, los remiseros tomaron la decisión de no salir a trabajar mañana lunes, debido a que no hallaron ninguna respuesta al pedido que no se haga efectiva la resolución de la AMT, por medio de la cual se pretende impedir el ingreso de los remises compartidos al microcentro de la ciudad de Salta.

Esta medida de no salir a trabajar dejará sin la posibilidad de trasladarse hacia la capital salteña a unos 3.500 pasajeros que en forma diaria hacen uso de este medio de transporte: “Nosotros nos vemos muy perjudicados por esta medida ya que nos van a impedir el ingreso al sector centro, obligándonos a dejar a nuestros pasajeros en una parada cercana al cementerio de la Cruz, pero más perjudicados se verán los pasajeros debido a que tendrán que abonar un segundo transporte local para llegar al lugar de destino”, explicó Juan Romero, remisero que participó de la reunión donde el representante de la AMT solo escuchó y dijo no tener poder para tomar ninguna decisión.

Por eso, mañana, los 200 vehículos que forman parte del sistema de remises compartidos, se apostarán cerca de la rotonda de Torzalito: “No vamos a cortar la ruta ni a tomar ninguna medida extrema, solo queremos hacernos visibles con nuestro problema, pero si no hay una segunda propuesta que nos hagan llegar, entonces la protesta se endurecerá”.

De acuerdo a lo expresado por Romero (REMISERO), durante la reunión expusieron sobre la mesa otras opciones de recorridos y paradas para no ingresar al microcentro, pero solo fueron escuchadas sin ser tenidas en cuenta. Una de las razones que esgrime la AMT para tomar la decisión de erradicar a los remises compartidos del centro de la ciudad, es la intención de alcanzar un reordenamiento en el tránsito vehicular, el cual se presenta como caótico debido a la presencia de tantos automóviles en circulación.

Los remiseros de Güemes aseguran que no deberían ser ellos la variable de ajuste, debido a que son solo 200 vehículos que apenas llegan al sector céntrico, ingresan a una playa donde permanecen en espera de poder completar la cantidad de 4 pasajeros para regresar a Güemes: “Nunca están los 200 remises en las calles solo unos cuantos, el resto está en Güemes esperando para salir con un viaje, o se encuentran estacionados en las playas de transferencia”, señaló Romero.

Muy necesarios

El sistema de transporte del departamento Güemes, sin la existencia de los remises compartidos no tendría capacidad operativa para satisfacer la demanda diaria de boletos. Además de las personas que viajan en colectivos o en el tren de pasajeros, otras 3.500 lo hacen en remises, una cantidad que supera ampliamente la oferta de asientos que pueden ofrecerles los medios anteriores. “Nosotros existimos porque operativamente la Veloz no puede transportar tantos pasajeros, si nos sacan del centro nos veremos perjudicados, pero la más perjudicada será la comunidad a quienes obligarán a gastar un dinero extra para llegar a su destino”, finalizó Juan Carlos Romero.

Sin los remises trabajando, mañana lunes se podría generar un caos cuando los miles de pasajeros que deben viajar por razones de trabajo, estudios, trámites personales o compras, no lo puedan hacer por la falta de un medio de transporte disponible.