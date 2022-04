INDIGNANTE: UNA FUNCIONARIA CONDUCÍA CON MÚSICA Y BEBIDAS

Noelia Arenas, supervisora de la Unidad de Cobre VOVE, de la localidad de Salvador Mazza, junto a otra amiga, empleada de esa misma unidad donde se recauda todo el dinero que ingresa a la comuna por el cobro anticipado de actividades económicas, fueron filmadas por una tercera mujer en momentos en que las tres se movilizaban en el vehículo particular de Arenas, con la música al son de una cumbia romántica, mientras blandían las latas de cervezas en "chin chines" conduciendo el rodado.

Todo sucedió el fín de semana anterior y las imágenes se viralizaron casi al momento, pero hasta ahora la mujer que conducía el rodado de su propiedad se sigue desempeñando en el mismo cargo como su amiga, la otra empleada que la acompañaba, identificada como Patricia Guerrero, quienes siguen trabajando en esa unidad de cobro denominada VOVE, una de las áreas más codiciadas por todos y todas ya que los recursos se manejan -antes de la intervención y en la actualidad- con dinero en efectivo, cantante y sonante.

De hecho uno de los temas que más escandalizó a los investigadores que allanaron el año pasado el VOVE y las oficinas municipales de la localidad fronteriza y que terminó con la intervención de la gestión de Rubén Méndez, fue la forma en que se manejaba el dinero que el municipio le cobra a todos y cada uno de los vehículos que ingresan a Salvador Mazza con fines de comercialización.

Camiones que realizan el transporte de cargas internacional, los que llegan solo hasta Salvador Mazza, grandes o medianas unidades todos deben pagar una tasa denominada actividades económicas pero con dinero en efectivo; la recaudación ronda los 2 millones de pesos diarios.

Y más allá de lo escandalizados que los investigadores estuvieron en ese momento -septiembre de 2021- la recaudación se sigue haciendo de la misma forma.

Los videos de las jóvenes bebiendo y conduciendo fueron viralizados por Mayra Méndez, la tercera de las mujeres que se movilizaban en el vehículo, quien se desempeñaba en el área de cultura, pero renunció a su trabajo en el municipio cuando fue cambiada de sector. Méndez iba en la parte de atrás filmando a sus amigas sin ninguna preocupación por conducir y beber, pero además fue ella misma la que subió fotos y videos a sus redes sociales porque al parecer nada de la situación les preocupaba o llamaba la atención. Impunidad se llama. Evidentemente el lema "si bebes no conduzcas" o la ley de "Toleracia Cero", no son de dominio de ninguna de ellas.

Quien iba en el asiento de la acompañante era la empleada municipal Patricia Guerrero quien varios años trabajó en el puesto de recaudación, pero había sido removida del cargo durante la gestión del exintendente Rubén Méndez cuando se detectaron irregularidades en ese sector. Pero al asumir su amiga y compañera de salidas Noelia Arenas, la mujer volvió a desempeñarse en el mismo lugar, ubicado sobre la ruta nacional 34 por la entrada sur.

Un comerciante de frontera consultado (no hay poblador que no haya visto las imágenes), visiblemente molesto expresó: "Nadie va a tomar medidas con este tipo de cosas hasta que no salga en medios importantes. Mientras la noticia dé vuelta solo por las redes o medios locales no va a pasar na da", expresó ofuscado. (Corresponsalía Tartagal)