SEMÁFOROS DE AVENIDA TAVELLA Y POLONIA SIN FUNCIONAR

En Avenida Tavella y calle Polonia ingreso a barrio Morosini no funcionan los semáforos en ambos sentidos, no hay efectivos policiales ni nadie que controle el tránsito, circula mucha gente y esto representa un peligro. El corte de luz afecta a la estación de servicio del lugar, motivo por el que no está funcionando.