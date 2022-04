LA SITUACION DEL JOVEN DEL CARRIL AGREDIDO EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS ES COMPLICADA

En las últimas horas comenzó a circular un video en el que se ve a un joven que es brutalmente agredido por 5 personas. El domingo entre las 18 y 19 horas un joven de 24 años oriundo del Carril estaba con unos amigos de Cerrillos y el Carril y se encontraban alcoholizados cuando lo golpearon para robarle.

La madre de Víctor Gutiérrez afirma que unas personas golpearon a Víctor para robarle el celular y otras pertenencias y luego se fueron. Testigos llamaron al 911 y estos llegaron tarde, este chico se va a el Carril y llega a su domicilio de noche y llega enojado y su mamá le preguntó que le pasó y contó la situación sin mencionar que lo golpearon, ella le dijo que se vaya a descansar y a eso de las 05:00 la madre escucha que había alguien en el baño y escucha que estaba descompuesto y ella pensó que fue el resultado de beber alcohol y cuando se levanta se acerca a verlo a Víctor porque no se levantaba ve que en sus ojos tenía sangre y lo habla pero él no respondía por lo que llamaron a la ambulancia lo trasladan al hospital del Carril y lo trasladan en código rojo al Hospital San Bernardo y declararon que tiene muerte cerebral y es irreversible la situación y su familia está molesta ya que lo dan por muerto en estos momentos y ellos tienen la esperanza de que esto no suceda. La sobrina dijo que el parte médico es esperar la decisión de los familiares para ver qué hacer con Víctor.