"POR FAVOR, NO ME PESE": UNA CAMPAÑA QUE BUSCA UNA ATENCIÓN MÉDICA SIN PREJUICIOS

"Por favor no me pese, a menos que sea (realmente) médicamente necesario", abrió el debate sobre si es necesario poner el peso del paciente en primer lugar cuando se realiza cualquier tipo de consulta médica.

El objetivo de las tarjetas es reducir el estrés de las personas que luchan contra un trastorno de la conducta alimentaria (TCA), para quienes ver su peso en la balanza puede desencadenar una recaída o generar incomodidad.

“Si bien, por supuesto, hay circunstancias en las que es esencial, el peso no es central en muchas conversaciones sobre atención médica. Solo estoy abriendo la conversación y la posibilidad de que no necesitemos bajar la cabeza y cumplir cuando las cosas se sienten mal en el consultorio del médico”, explicó Ginny Jones, fundadora de la ONG y creadora de las tarjetas.

En el dorso de la tarjeta se explican las razones por las cuales no hace falta pesar al paciente Una de ellas dice: “La mayoría de las condiciones de salud pueden ser abordadas sin saber mi peso”. El doctor Lucio Criado, profesor en el posgrado de Diabetes y Metabolismo de la Universidad Católica Argentina y presidente de la Sociedad Argentina de Medicina, coincide con que en el estado actual de las ciencias médicas, el peso ya no ofrece demasiada información: “El número de la balanza es una convención, no puede decirme si el paciente está saludable. Hay gente flaquísima que está metabólicamente enferma, y gente con ‘sobrepeso’ que es muy sana”. En otro de los ítems de la tarjeta se lee: “Yo busco comportamientos saludables sin importar mi peso actual”.

Jesica Lavia, licenciada en Nutrición, asesora en el Ministerio de Salud de la Nación, opina: “Es muy importante que quienes trabajamos en la salud empecemos a tener una mirada integral sobre las personas y dejemos de pensar que las personas son un número en una balanza. Hay que tener una mirada integral y respetar todas sus partes: la salud física, psíquica, social y emocional. Entender que en la singularidad de cada persona se habita una salud que es diferente a la de las otras”.

Los especialistas coinciden en que la balanza es una herramienta útil, como cualquier otra en la medicina, y que puede ser usada de vez en cuando. El problema radica en que el peso sea el centro de la consulta y en lo que se centre un tratamiento. Cuando se le consulta sobre en qué ocasiones debería ser pesado un paciente, Criado afirma que al menos una vez al año, pero no para centrarse en el peso, sino para conocer las fluctuaciones: “Si una persona baja mucho de peso en un año hay que saberlo, porque puede tener consecuencias en la salud”. Por su lado, Mónica Katz, médica especialista en nutrición y fundadora del Equipo de Trastornos Alimentarios del Hospital Durand, coincide con que pesar a un paciente es algo que debe evaluarse en la singularidad de cada consulta. También explica que en algunos casos, es importante pesar, como ocurre en trastornos alimentarios asociados con desnutrición, aunque el peso no es nunca el único factor a tener en cuenta.