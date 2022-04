HABLÓ EL MINISTRO DE SEGURIDAD ABEL CORNEJO

El Ministro de Seguridad Abel Cornejo habló y dijo que fue una reunión sumamente positiva con la comisión de Derechos Humanos, se trataron temas muy puntuales como los problemas de inseguridad de algunos de los barrios de salta y a los que él se comprometió a visitar ya que yendo a los lugares es más fácil resolver los problemas.

En cuanto a las trabajadoras sexuales dijo que es un sector vulnerable al que hay que proteger y comprender, tiene que haber un marco legal de protección y ver que es lo que se va hacer con este tema y tiene que entrar en la agende de manera inmediata.

Con respecto a la financiera trucha expresó que tiene todo su apoyo en la investigación ya que no va cubrir a nadie. Su relación con el procurador es buena, no se reunió con él por la investigación ya que eso no correspondería. En los dos años y medio que se desempeño como procurador general nunca en la historia judicial de salta hubieron más funcionarios públicos imputados a partir de ahí se pudo ver además de todo lo que se avanzó en materia del comité de femicidio y transfemicidio, en materia de política de género, en inauguraciones que incluso participó posteriormente, marca un estilo que tuvo y tiene.