HARÁN HOMENAJES POR LA GESTA DE MALVINAS EN CAMPO DE LA CRUZ

a propuesta homenaje por el 40º aniversario de la Gesta por Malvinas contará con la participación de ex combatientes y familiares, una carpa para feria de artesanías y diseño, chocolatada patriótica con la colaboración del ejército, un espacio para el cine móvil de la provincia, arte en vivo, propuestas gastronómicas en patio de comidas y dos escenarios para presentaciones musicales de folklore, milonga, tango, espectáculos infantiles y distintos estilos de género urbano durante toda la jornada a partir de las 18h.



“Malvinas nos une es una propuesta homenaje, considero que no existe un elemento que movilice el sentimiento popular argentino como lo que fue la Gesta de Malvinas” señaló la Secretaria de Cultura, Prof. Sabrina Sansone. Asimismo, agregó que “a partir de las 18 h están todos invitados, toda la familia, comenzaremos con un chocolate patriótico junto al ejército y espectáculos infantiles para los más chiquitos, que dan inicio a las participaciones artísticas de folklore, tango y géneros urbanos que se extenderán hasta que dé inicio la vigilia junto a los ex-combatientes y familiares”



Las Voces de Orán, Son ellas, Luna Carpera (ex combatientes), Negro Alegre (ex combatientes), Los Salteños (ex combatientes), El Malvinero (ex combatientes), Noelia Carrizo, Palotanguero son algunas de las bandas y artistas que acompañarán la propuesta. A propósito de la distribución del espacio en Campo Histórico de la Cruz y la grilla de artistas e invitados, la Secretaria de Cultura puso a disposición de la comunidad salteña el siguiente acceso para conocer en qué horario y escenario actuarán los participantes de MALVINAS NOS UNE





El evento propone un gran despliegue de iluminación, ambientación con maquinaria, exposición de vehículos y armas de época vinculadas a Malvinas, como así también, carpas con contenido histórico, destacando siempre la gran importancia y labor de nuestros héroes.