ADIUNSA EXPUSO AL RECTOR VICTOR CLAROS DE LA UNSa

Desde ADIUNSA se expuso que el rector Víctor Claros fue autorizado a cobrar licencias atrasadas que corresponden a una importante cifra de 4 millones de pesos. El día martes 29 en una reunión se dio a conocer por resolución que a Claros se le reconoce y abonaría 286 días de licencia que competen a vacaciones no gozadas.

El Secretario Gremial Diego Maita explicó que pese a que hay docentes que toman licencias o días de vacaciones, estas nunca casi nunca llegan a ser completadas debido a la falta de docentes a cargo en las cátedras. En las fechas de exámenes, como lo es en febrero, varios de ellos deben concurrir a la Universidad para completar las mesas. Sin embargo, las diferencias entre las números de cobro es abismal.

"El secretario salió a decir que es 1 millón y pico de pesos, como si fuese una cifra mínima puesto que al rector le corresponden sus vacaciones por su cargo docente y no el cargo de rector, que su cargo de docente corresponde a la facultad de Ciencias Económicas. Sin embargo tenemos en nuestro poder las resoluciones por las cual el rector está con licencia sin goce de haberes en su cargo hace más de 10 años entonces la pregunta es ¿Cómo si alguien está de licencia sin goce de haberes tiene derecho a las vacaciones paga?" expresó el docente ante las declaraciones del Secretario Administrativo de la UNSa, Diego Sibella, quien declaró que no se trata de 4 millones y que lo que se busca es manchar la imagen del rector en estos últimos días de campaña.

Para explicar esta desigualdad, el Secretario Gremial comentó que el 68% de los cargos docentes de la UNSa son simples, de 10 hs y tienen un sueldo básico que rondaría entre 17 a 30 mil pesos, mientras el rector estaría cobrando más de 500 mil. "No hubo una explicación oficial por parte del rector como tampoco se hizo pública la liquidación de haberes del rector". También declaró que al momento de llegar la jubilación a muchos compañeros no se les reconoce el aporte correspondiente.

Desde ADIUNSA se espera una respuesta, continuarán pidiendo la liquidación, el monto y fecha dada.

Por otra parte, si bien esta semana se ha regresado a la presencialidad en algunas facultades como la de Ciencias Naturales, Económicas y en Humanidades, la UNSa pareciera no estar completamente preparada. Los espacios en las aulas son insuficientes para tantos jóvenes, no hay ventilación cruzada y no todas las facultades cuentan con alcohol en gel. A los docentes tampoco se les provee de barbijos

El docente Maita expresó que falta alcanzar las medidas de salud establecidas y que la Universidad debería de gestionar los faltantes ya que si hay dinero para las abundantes cartelería entonces lo hay para la salud del establecimiento.