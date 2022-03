SIN AGUA HACE CUATRO DÍAS

Debido a las reparaciones de la zona y las rupturas causadas en las calles se han provocado grandes pérdidas de agua. En pleno centro, entre General Güemes y Almirante Brown, desde hace una semana los vecinos sufren baja presión pero hace cuatro días no cuentan con el acceso de agua.

Teniendo en cuenta las altas temperaturas de los días lunes y martes, sorprende que no se hayan escuchado los pedidos urgentes que se realizaron. Una vecina comentaba que la última vez tuvo que llamar cuatro veces para que les enviaran el camión cisterna.

Además, la calle se encuentra cortada a media calzada por dos pozos, un bache y un hundimiento de placas de cemento, metros más adelante otro pozo que está en reparaciones hace tiempo. Aguas del Norte se presentó al lugar para solucionar el problema pero no hay cambios.

Los operarios mencionaron que regresaran a inspeccionar y continuarán con las reparaciones pero la vecina que hizo el reclamo mencionó que con anterioridad ya habían hecho cambios de conexión en su casa, hoy en la vivienda de su vecina pero el problema continua.

Esta mañana se encontraba un camión cisterna para proveerles de agua, sin embargo se sabe que no es suficiente para tantas familias y que no siempre se presenta cuando se hace el pedido si no se hace el mismo con insistencia. "El única idioma que entiende Aguas de Norte es la denuncia televisiva" finalizó la vecina.