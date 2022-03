COMER UNA PALTA A LA SEMANA REDUCE EL RIESGO DE SUFRIR UN ATAQUE CARDÍACO

Un estudio publicado en la revista Journal of the American Heart Association indicó que reduce el riesgo en un 21 % en comparación con evitarla o ingerirla con poca frecuencia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi 18 millones de personas mueren cada año a causa de las enfermedades cardiovasculares. En Estados Unidos, cada 36 segundos fallece una persona por esta enfermedad, así lo detallan desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

Ahora un estudio publicado en la revista Journal of the American Heart Association demostró que comer al menos dos porciones de palta o aguacate a la semana reduce el riesgo de sufrir un ataque cardíaco en un 21 %, en comparación con evitar comerlo o hacerlo con poca frecuencia. Sin embargo, no hallaron un beneficio equivalente en la reducción del riesgo de ACV. “La proporción equivale a media taza o media palta”, detalló Lorena Pacheco, autora del estudio e investigadora posdoctoral del departamento de nutrición de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, en Boston.

El estudio se llevó a cabo con más de 68.000 mujeres y 41.000 hombres inscritos en dos estudios gubernamentales a largo plazo sobre los factores de riesgo de las enfermedades crónicas: el Nurses’ Health Study y el Health Professionals Follow-up Study. Todos los participantes estaban libres de cáncer, enfermedades coronarias y apoplejías al inicio de los estudios y completaron cuestionarios dietéticos cada cuatro años durante un periodo de 30 años.

Además, la especialista, indicó que “la palta es un excelente alimento, con alto contenido de grasas monoinsaturadas, al igual que el aceite de oliva, contiene mucho potasio y fibra, lo que ayuda también a regular nuestra glucemia. Aporta saciedad, lo que nos ayuda a regular el resto de las ingestas del día. La palta debería formar parte de todo plan de alimentación saludable”.

Con respecto al estudio mencionado, además, los investigadores descubrieron que que consumir media palta al día en reemplazo de la misma cantidad de yogur, huevos, queso, manteca o carnes procesadas, reducía entre un 16 % y un 22%, el riesgo de sufrir un ataque cardiaco

“Los beneficios del consumo cotidiano de palta derivan de la introducción de este alimento en la dieta y la exclusión de aquellos alimentos menos saludables”, expresó Dr. David Katz, especialista en Medicina Preventiva y de Estilo de Vida y en Nutrición, quien no participó del estudio.