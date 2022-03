AEROLÍNEAS ARGENTINAS YA RECIBIÓ US$140 MILLONES EN SUBSIDIOS

Aerolíneas Argentinas no logra bajar su déficit: ya recibió subsidios por US$ 140 millones en lo que va del año El gasto sigue creciendo en la compañía administrada por La Cámpora. Desde la oposición cuestionan al Gobierno por la elevada suma de fondos que le destina

En el primer trimestre del año, subsidiar a Aerolíneas Argentinas costó US$ 140 millones. La cifra es casi idéntica a los recursos que se habían pagado el año pasado, también después de tres meses, y se perfila para cerrar 2022 alineada al gasto global de todo 2021, de US$ 669 millones, cuando marcó un récord en ocho años el nivel de asistencia oficial a la línea aérea de bandera.

Exactamente $ 14.824 millones se le transfirieron desde las arcas del Estado a Aerolíneas Argentinas hasta el 27 de marzo. Tomando el dólar mayorista del BCRA a un promedio de $ 106,29 en ese período, fue US$ 139,46 millones el déficit operativo de la empresa, que depende del Ministerio de Transporte y cuya ejecución del gasto puede verse en el sitio oficial Presupuesto Abierto. Para todo el año, si no hay ampliación de partidas, se prevé que reciba fondos por $ 63.551 millones.

Los giros de fondos a Aerolíneas figuran dentro de la jurisdicción denominada Obligaciones a cargo del Tesoro, que nuclea a todos los programas de asistencia técnica y financiera de los ministerios.

En dólares, el gasto de Aerolíneas es muy similar al del primer trimestre de 2021, cuando se habían girado a razón de US$ 141,5 millones producto de envíos por $ 12.545 a un dólar oficial promedio de $ 88,65. Medido por día, el año pasado se transferían US$ 1,57 millones cada 24 horas. Este año, a la fecha, son US$ 1,62 millones diarios. En todo 2021, no obstante, el gasto diario terminó siendo de US$ 1,8 millones por día.

El año pasado había registrado un alto nivel de pago de subsidios al transporte aéreo comparado con los anteriores. Sólo en 2012 y 2013, en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se habían transferido más fondos a la áerea: US$ 904 millones y US$ 704 millones, respectivamente, por encima de los US$ 669 millones de 2021.