UNA JOVEN FUE ACOSADA POR UN SUJETO EN LA PUERTA DE SU CASA

En el pasaje Iruya entre Olavarría y Santa Victoria en la noche de ayer una joven se trasladaba de su trabajo a su casa en bicicleta, estaba todo cerrado, estaba claro aún y ocurrió un hecho de acoso. La víctima comentó que a horas de las 19:30 cuando regresaba a su hogar al salir de calle Olavarría sintió que un hombre la seguía en moto y comenzó a caminar rápido y se abrió para que él pudiera seguir de largo, su reacción fue parar en una sandwichería en la esquina, ella creía que se iba a meter al lugar y siguió caminando, cuando llega a su domicilio el hombre se paró a su lado.

No pasó nada grave ya que ella alcanzó a gritarle a su hermana y pidió ayuda, el hombre se escapó ante esta situación, no alcanzó a verle la cara pero sí la moto que era color roja 110 estaba vestido de negro con una gorra negra y la moto no tenía patente. Se dirigió por la calle San Juan y ella se quedó en su casa, en el barrio no se encontraba nadie, estaba solitario, desde la calle Rioja que este sujeto venía siguiendo a la víctima, también relata que desde la moto llegó a manosearla lo que provocó que ella se asustara y comenzara a temblar del miedo, llegó a imaginar que quería robarle pero esa no era su intención ya que no intento arrebatarle la mochila.

El barrio es muy inseguro ya que hubieron intentos de robo en otras ocasiones, antes de anoche varios medios estuvieron en el lugar ya que robaron y los vecinos lo lincharon, no hay policías. Ayer ella pudo hablar con dos policías quienes le tomaron declaración y van a tratar de ver para el lado de la calle San Juan si logran dar con el hombre y de paso para implementar más vigilancia. Ella pide más seguridad, no quiere que ninguna mujer pase por lo que ella pasó, se encuentra con temor de salir.