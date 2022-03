ALBERTO FERNÁNDEZ: "EL 24 DE MARZO ES EL DÍA EN EL QUE MÁS UNIDOS ESTAMOS"

Este jueves al mediodía lo expresó al encabezar un acto en el Centro Cultural de la Ciencia, en Palermo, mientras La Cámpora y otros sectores alineados con la vicepresidenta mostraban músculo con una marcha propia.

“Cada 24 de marzo la Argentina se une para repudiar lo que ocurrió. Y allí no hay diferencias. No tenemos distancia. Algunos son más progresistas, otros más peronistas, otros de otro color, pero todos sabemos lo que pasó el 24 de marzo”, planteó el mandatario.

Y agregó, en una clara referencia a la interna: “Es el día de la memoria es irónicamente el día en el que más unidos estamos porque tenemos una sola consigna: Verdad y Justicia”.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y la presidenta de Conicet, Ana María Franchi.

El Presidente comenzó contando en primera persona sus recuerdos sobre el día en que la cúpula militar tomó el poder: “Me levanté para ir al colegio, prendí la radio y escuché que pasaban marchas militares. Cada tanto, una consigna decía que la Argentina está bajo el comando operacional de las Fuerzas Armadas. Me di cuenta de que una vez más la Argentina sufría la tragedia de la interrupción de la democracia”.

“Nunca pensé que la tragedia tuviera tal nivel de brutalidad. Tal fue la brutalidad que las otras dictaduras parecían simpáticas, más tolerables. Todas cometieron asesinatos, atropellos, pero de repente nos encontramos con la peor tragedia que vivió la Argentina”, siguió, rodeado de Abuelas y más referentes de los Derechos Humanos.

Y agregó, en esa línea: “La Dictadura fue impiadosa; se llevó la vida de todo lo que se le ponía enfrente. Trabajadores, estudiantes, abogados, empresarios, científicos... si hay algo que tuvieron en común las dictaduras es que nada fue más peligroso que pensar para ellos”.

Sobre el final, el mandatario reconoció el “coraje” de las Madres y Abuelas para “plantarse” ante los militares y envió un mensaje a los “negacionistas dicen que eso no pasó, que es mentira, que no fueron tantos (desaparecidos): Me da asco. Debería darles vergüenza. Si no tenemos memoria vamos a repetir las experiencias”, cerró.