SINIESTRO VIAL EN TRES CERRITOS

En calle Los Carolinos y Los Juncos al 300 ubicado en Tres Cerritos camino a la Virgen del Cerro un vehículo particular y un remis de Ciudad Norte se vieron involucrados en un siniestro vial.

WhatsApp Image 2022-03-23 at 9.58.38 AM

WhatsApp Image 2022-03-23 at 9.58.38 AM

En calle Los Carolinos y Los Juncos al 300 ubicado en Tres Cerritos camino a la Virgen del Cerro un vehículo particular y un remis de Ciudad Norte se vieron involucrados en un siniestro vial, en esta zona es muy común que ocurran accidentes, el vehículo particular quedó totalmente dañado en la parte delantera, el capó, radiador, las ópticas, el paragolpe y la parrilla destruídos, hubo pérdida de líquidpo refrigerante. Aún no se hicieron presente efectivos policiales, ni la víal ni tránsito para poder reordenar el tráfico en el lugar.

Por el momento se registraron daños materiales, no se hizo presente la ambulancia, pero ambos van a necesitar de grúas privadas.