SALTEÑO SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL SAN BERNARDO Y NECESITA LA AYUDA DE TODOS

Salteño se encuentra en el Hospital San Bernardo, sufre artrosis y necesita de todos, en unos días se tiene que operar y solicita ayuda para solventar los gastos, pidió ayuda de varias instituciones y todavía no recibe respuestas le dicen que no le pueden brindar ayuda de ningún tipo, vive en Palermo II Manzana 441D Lote 3 en la casa que le prestaron por unos días familiares, hace 4 días que no tiene nada para comer ni comprar gas, cobra pensión pero no le alcanza para cubrir sus necesidades. Los que quieran ayudar, pueden comunicarse al 3876194343 pueden encontrarlo en el hospital o en la casa todos los días y hacer llegar su ayuda.