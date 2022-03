MOTOCICLISTA QUEDÓ DENTRO DE UN BACHE

WhatsApp Image 2022-03-17 at 10.34.44 AM

Bache en Caseros 1.500 en pasaje Coronel entre pasaje Velarde y calle Ibazeta a metros de la Técnica N°3 dónde no hay señalización por parte de Aguas del Norte que indique que están realizando trabajos, ni por parte de la Municipalidad con un cartel de obreros trabajando. Trabajadores de la zona explicaron que el sábado no se encontraba el bache en esas condiciones hasta el día lunes en horas del mediodía cuando un motociclista que pasaba por la calle terminó adentro del bache debido a la falta de señalización. Luego colocaron una rama con una cinta de peligro el cual ya no cumple ninguna función.

El motociclista no sufrió daño de gravedad sin embargo si hubo daños materiales. Este tipo de situaciones se encuentran en distintos puntos de la ciudad en las mismas condiciones, sin las señalizaciones pertinentes, en este caso piden que se arregle el bache o que puedan colocar carteles para evitar otro accidente.