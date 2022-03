EL JUEZ LE POSTERGO POR UN AÑO EL JUICIO A CAMBIO DE TENER BUENA CONDUCTA

La encargada del mismo contó que estaba atendiendo clientes cuando escuchó que sonó la alarma de seguridad ubicada en la puerta del local, y vio que una mujer comenzó a retirarse de una manera apresurada.

Dio aviso a un policía que se encontraba prestando servicio en el lugar, quien la interceptó en otro comercio. Ante esta situación, la mujer, previo justificarse que era una persona enferma y que iba abonar todo lo que llevaba consigo, exhibió de manera voluntaria el interior del bolso, donde llevaba cinco prendas de vestir del local en el que había sido descubierta.

Continuando con el procedimiento surgió que la mujer llevaba en el interior del bolso una bolsa recubierta con cinta de embalar denominada “Bolsa Mechera”.

En ese contexto, la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba que había sido solicitada por la defensa de la mujer, y le concedió el beneficio por el término de un año.

Durante ese tiempo deberá observar buena conducta, no consumir estupefacientes, ni abusar del consumo de bebidas alcohólicas. No deberá cometer nuevo hecho que pueda ser considerado delito. Además deberá realizar la donación de un bolsón de pañales por mes, durante seis meses al Hospital Materno Infantil. Comunicará cualquier cambio de domicilio y se someterá a controles de conducta semestrales a realizarse por la Secretaría de Control de Suspensión de Juicio a Prueba. No podrá ejercer violencia psíquica o física de cualquier tipo en contra de los damnificados.

La mujer ofreció reparar el hipotético daño causado a la víctima en la suma de diez mil pesos, y quedó pendiente la entrega del dinero a la aceptación que formule la víctima.

Finalizada la audiencia recuperó su libertad.