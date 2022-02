MURIÓ GUSTAVO MARTÍNEZ, EX PAREJA DE RICARDO FORT

Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, se arrojó del piso 21 de una torre del barrio de Belgrano y murió.

Según informó la Comisaría Vecinal 13 A de la Policía de la Ciudad, los efectivos llegaron al edificio de la calle Sucre al 1900, "por haberse arrojado un hombre del piso 21".

Según comentaron las fuentes policiales, al arribar al lugar, junto con personal del SAME, "se confirmó el fallecimiento del hombre, que es una ex pareja de Ricardo Fort y se había hecho cargo de la tenencia de los hijos mellizos del ex animador" cuando murió en 2013 en un sanatorio privado porteño.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 59, a cargo de la doctora Laura Belloqui y la Secretaría Única de la doctora Alejandra López San Miguel.

Fuentes policiales indicaron a Télam que uno de los hijos de Fort afirmó que Martínez hace días se encontraba deprimido en virtud que él y su hermana melliza cumplirán en unos días la mayoría de edad.

El adolescente también le dijo a los investigadores que Martínez mencionaba querer arrojarse del balcón y que desconocía si se encontraba bajo algún tratamiento psicológico o psiquiátrico.

Según las fuentes, en el lugar no se observaban signos de violencia ni desorden, y se pudo ver que uno de los balcones que dan al frente con la calle Sucre y la habitación de Martínez tenía la red protectora cortada.