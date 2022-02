EN ENERO LA INFLACIÓN LLEGÓ AL 3,9%

La inflación de enero llegó a 3,9%, el registro más alto desde abril del año pasado (cuando había anotado 4,1%). En los últimos 12 meses acumuló un alza de 50,7%, lo que marcó la cuarta desaceleración consecutiva.

Los alimentos subieron 4,9% en el mes y registraron el aumento mensual más importante desde noviembre de 2019 (había dado 5,3%), cuando todavía gobernaba Mauricio Macri.

El dato que difundió el Indec este martes mostró una aceleración en relación con el mes previo, pese a la renovación de Precios Cuidados que se hizo a principios del año. El acuerdo estará vigente hasta el 7 de abril, pero la secretaría de Comercio permitió a las empresas participantes que ajusten los valores en góndola un 2% promedio por mes. Así, los ítems participantes completarán un aumento de 6% en el trimestre.

El consenso del mercado, según el último relevamiento de Banco Central (BCRA), apuntaba a repetir el dato de diciembre, que había sido 3,8%. En cambio, el secretario de Comercio, Roberto Feletti, había anticipado que estaría en torno al 4%. Finalmente, el dato estuvo justo entre ambas predicciones.

"No tenemos una aceleración de la inflación. No va a ser peor que en 2021, por ahí puede ser mejor. Es muy importante el acuerdo con el FMI, que se recuperen reservas y que se mantenga el nivel de recuperación económica. Creo que no se va a agravar respecto de 2021″, afirmó el funcionario este lunes.

Hubo seis rubros que en enero presentaron aumentos superiores al nivel general. Ellos fueron “Comunicación” (7,5%), “Restaurantes y hoteles” (5,7%), “Alimentos y Bebidas no alcohólicas” (4,9%), “Bienes y servicios varios” (4,3%), “Recreación y cultura” (4,2%) y “Salud” (4,1%).

“Lo más relevante en la división fue el incremento de Verduras, tubérculos y legumbres, donde se destacaron el tomate, la lechuga, la papa y la cebolla, entre otras. También sobresalió dentro de la división el alza de Frutas, especialmente el limón y la naranja”, indicó el Indec. La carne, en cambio, se mantuvo estable.