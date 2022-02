EL INTENDENTE DE SAN CARLOS CIERRA LAS PUERTAS AL CHAQUEÑO

“No vamos a contratarlo para el próximo festival”, dijo el intendente Héctor Vargas, luego de ser consultado por el reclamo que realizó el folclorista tras su actuación del viernes pasado, en el marco del “Festival de la Feria Artesanal de los Valles Calchaquí”.

“No fue tan así, lo que pasa que se mediatizó demasiado, fue eso nomás, porque el festival siguió con normalidad”, dijo Vargas cuando se le consultó sobre los motivos del enojo del Chaqueño.

El intendente aclaró que la productora que se hizo cargo del espectáculo definía y elegía la grilla de artistas arriba del escenario.

Oscar Palavecino había expresado su enojo luego de que no le respetaran el horario de su actuación en la segunda noche del festival realizado la semana pasada. “Nos respetemos, si me hacés un contrato y me tenés esperando dos hora como un tonto, se me pasan las ganas de cantar, por más que me pagués con lingotes de oro”, dijo el folclorista.

“Yo me preparo, me perfumo, vengo, comparto con todos, pero que me tengas dos horas esperando como un gil a esta edad, con tanto tiempo de carrera”, agregó el Chaqueño.