EL PAN AUMENTARÁ UN 25%

“No nos queda otra alternativa”, sostuvo Santoandré. “En las últimas semanas hubo aumentos en el combustible, en los servicios y muchas de nuestras materias primas”, agregó.

A modo de ejemplo, Santoandré advirtió que en los últimos diez días aumentaron: 30% el azúcar; 33% los plásticos; 10% el papel; 35% la levadura, “Es inevitable para nosotros tener que trasladar esos aumentos a nuestros precios”, dijo el dirigente panadero, quien destacó que mantuvieron el precio del pan desde el pasado mes de octubre.

“Es una situación que nos duele, porque sabemos que no puede faltar el pan en la mesa de ninguna familia argentina, por eso siempre colaboramos con todo lo que podemos, pero la realidad es que los incrementos de precios son desmedidos y si no aumentamos también nosotros, muchas panaderías no podrán abrir sus persianas”, advirtió.

En este contexto, Santoandré ironizó y apuntó contra el oficialismo. “Evidentemente no hay nadie que controle los precios, porque de otra forma no se explica esta situación”, concluyó.

Inflación, en alza

Días atrás, el Gobierno admitió que la inflación está lejos de desacelerarse y que se mantuvo en un piso cercano al 4% durante el mes pasado, pese a los renovados programas de congelamientos y acuerdos de precios.

Por otra parte, sin dar mayores precisiones, se adelantó que se está trabajando en “instrumentos regulatorios” con el Mercado Central para combatir la inflación.

El encargo de adelantar la visión oficial sobre la suba de los precios durante el primer mes del año fue el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. “La inflación de enero va a ser similar a la de diciembre, pero en alimentos es más alta porque tenés la estacionalidad de las frutas y verduras”, indicó entonces el funcionario cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner en declaraciones radiales. En diciembre, la suba de precios había sido de 3,8% según el Indec. El organismo estadístico difundirá el dato de enero el martes 15 de este mes.