CASO PALOMO: SE SUSPENDIÓ EL INICIO DEL JUICIO

La Sala IV del Tribunal de Juicio suspendió el inicio de la audiencia de debate en la causa que se sigue por el homicidio de Sandra Palomo. El juicio debía comenzar mañana.

Como se recordará, la causa se sigue contra Ian Esteban Caro, Ricardo Nahuel Bonifacio, L. N. C. V. (15 años al momento del hecho), D. R. C. y H. E. C. (menores al momento del hecho) por homicidio agravado por ensañamiento y alevosía en perjuicio de Sandra Silvia Palomo.

Caro, Bonifacio, D. R. C. y H. E. C. están imputados por la fiscalía interviniente como partícipes secundarios. La parte querellante, en tanto, considera a los cuatro jóvenes coautores del delito.

El 31 de agosto de 2019 Sandra Palomo salió en su camioneta a hacer compras en un supermercado y no regresó, por lo que familiares realizaron la respectiva denuncia. Su cuerpo fue encontrado finalmente el mismo día en una zona rural sobre calle Gato y Mancha, próximo al río Arenales.