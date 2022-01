STA. VICTORIA ESTE: MUERE JOVEN EMBARAZADA "POR FALTA DE ATENCIÓN"

Luego del terrible hecho, los familiares denunciaron en la justicia a la médica que intervino, por abandono de persona y maltrato. En reclamo, caciques de varias comunidades organizan una movilización al Hospital Santa Victoria Este para el día lunes y exigen mejoras en la atención de la salud a los pobladores indígenas. Además, denuncian que actualmente el servicio sanitario se centra en los contagios de COVID-19 y no en otras patologías.

Celedonio Torres, cacique de la Comunidad Misión San Luis Santa Victoria Este, dialogó con nuestro medio sobre la medida de fuerza. “Lo que estamos viendo es falta de atención, hoy decimos basta de las discriminaciones a nosotros como pueblos indígenas”, reclamó y destacó que en el caso de la joven que falleció, había sido derivada desde el Hospital SVE.

Al respecto, contó: “Hacemos seguimiento a los pacientes que salen de la comunidad, que son derivados, yo hago las consultas, no nos atienden, nos comentan que no hay atención y los médicos nos abandonan”, denunció. “Sabemos que los médicos no están viendo de otras enfermedades que tienen los pacientes, solo se fijan del COVID-19”. En este sentido, agregó que no tratan otras sintomatologías, no hay medicaciones y en esos casos, “la enfermedad avanza”, sostuvo. También advirtió que sufren malos tratos por parte de los profesionales de salud.

“Observé que los 'facilitadores' tampoco acompañan a la gente, no hay información de fallecimientos, no hay información a los familiares, por eso, todo esto se nota que está funcionando mal. Le pedimos al ministro -de Salud- que ponga cartas en el asunto de esto, no están viendo”, sentenció Torres y remarcó que en la comunidad también hay casos de “muertos vacunados” por coronavirus.

Por su parte, Pablo Solís, cacique de la comunidad de La Puntana, detalló a El Expreso de Salta que este lunes, 17 de enero, comunidades de la zona se movilizarán al Hospital de Santa Victoria Este, que queda a “45 km del municipio, y está a 2 km de Bolivia, son dos horas de viaje”. Especificó que participarán referentes de otras comunidades colindantes. “Tenemos un puesto de salud que cuenta con tres enfermeros que son auxiliares de enfermería, agentes sanitarios, este personal debe atender más de 3 mil habitantes y siempre faltan medicamentos; el que se enferma debe comprar y conseguir porque no hay farmacia”, afirmó Solís. Los representantes de los pueblos originarios exigieron la presencia de autoridades como el senador Mashur Lapad, los diputados del departamento, la Delegación de Asuntos Indígenas, el IPPIS, o parte del gabinete provincial.

“Hay mucha peste, diarrea, personas con gripe que no sabemos si es COVID, acá los calores llegan a 45° de temperaturas vientos a 80 km por hora, el sol quema, estamos donde comienza o donde termina la Argentina, y el sistema de salud está muy mal”, sostuvo el cacique. “Estamos reclamando atención como cualquier ciudadano, sin importar raza, o religión, estamos en una sociedad donde se recuperó la democracia, donde hay igualdad de oportunidades según expresan los gobernantes”, criticó Solís. Remarcó que no tienen ambulancias y que sólo pueden comunicarse gracias a una empresa boliviana.

“Cuando un paciente está grave, lo derivan a Tartagal”, advirtió y sobre el caso que conmociona a la zona analizó que “hubo abandono de persona y negligencia del personal médico, no debería ocurrir eso porque el sistema de salud cuenta con aparatos de última generación, hay desatención”. En este sentido, agregó que hay muchos casos similares pero que no salen en los medios.