EL GANADOR DEL SUELDO DE MILEI ES KIRCHNERISTA

El primer sorteo del salario del diputado ultraderechista Javier Milei fue ganado este miércoles por Federico Nacarado, un trabajador, de 40 años, que no comparte la ideología del frente La Libertad Avanza y que se define como 'kirchnerista'. La situación hizo estallar las redes sociales en Argentina.

Así, este emprendedor de construcción en seco recibirá 205.000 pesos (unos 2.000 dólares, en la cotización oficial) correspondientes a la remuneración que el Estado le asigna al legislador por su cargo en la cámara baja. Para el concurso, que ya había sido prometido por el político tiempo atrás, se inscribió un millón de personas.

En una entrevista, ante la pregunta de por qué se anotó al concurso, señaló simplemente que "la plata viene bien". También asintió cuando el periodista insinuó que se inscribió por la difícil situación económica que afronta Argentina.

"Cada uno tendrá sus motivos, a mí me anotó mi mujer, porque sí. Si es un concurso, ¿por qué no anotarse?", agregó. Durante la comunicación, le agradeció a Milei por el premio: "No, Federico, por favor. Es un pacer haber podido contribuir a mejorar tus finanzas personales, porque tengo entendido que vas a estar pagando deudas", respondió el diputado. "Sí, seguramente gran parte vaya a los bancos, seguimos nutriendo al sistema financiero", expresó Nacarado.

En las últimas horas trascendió que el ciudadano fue inscripto recién el día anterior al sorteo, y que se enteró del resultado cuando un periodista lo quiso contactar para confirmar que él era el ganador. El evento, que Nacarado ni siquiera vio, tuvo lugar en la turística ciudad de Mar del Plata, y contó con la presencia de miles de seguidores.