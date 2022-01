ROBO MILLONARIO EN UNA JOYERIA DE LA GALERIA CONTINENTAL

Según lo informado desde la policía, el robo fue denunciado a primeras horas del sábado, cuando un inquilino se percató de que la cortina metálica presentaba roturas, por lo que al recorrer la galería se dio con que la puerta del local 31 estaba abierta y destruida.

De inmediato, se dio aviso a la policía y a la dueña del local, sin que se dieran más detalles de cómo fue el saqueo y cuánto fue el daño causado, aunque sí se adelantó que ya se trabajaba en el análisis de las cámaras de video, tanto de la galería como de otros comercios y dispositivos del Centro de Video Vigilancia.

Ayer, la dueña del local, de nombre Carla, dio mayores precisiones respecto al saqueo, confirmó el monto del botín y cuestionó la falta de seguridad, tanto dentro de la galería como externamente, pues no fue el primer robo ocurrido.

“Se llevaron el laburo de 11 años”, expresó la comerciante. Totalmente destrozada, Carla contó que en la madrugada del sábado un grupo de personas forzaron las rejas del ingreso de la galería sobre calle Balcarce para ingresar a robarle todas las joyas que tenía en su local. “Alquilo en la galería Continental porque es de renombre, pero no tiene seguridad. Hace unos meses se llevaron en horas de la siesta el matafuego y ahora se llevaron 6 millones de pesos en mercadería. La dueña de la galería medio que me dijo que me haga cargo yo”, expresó.

De acuerdo a su relato, paga un alquiler mensual de 40 mil pesos más otros tres mil de expensas, pero ni siquiera se dignaron en colocar una cámara de seguridad en la entrada de la galería para que los comerciantes se sientan un poco más seguros.

Sostuvo que “un vecino vive al fondo de su local. Escuchó un fuerte ruido y cuando vino vio que me reventaron las dos cerraduras de seguridad. Arriba de la galería se maneja toda la plata y por lo menos tendría que haber alarmas. Nos dimos con que hay una camarita arriba de la galería, pero no filma nada". “El lunes -por hoy- tengo que ver cómo recuperar algo de plata. Me quedaron muy poquitas cosas. De no poder levantar un poco las ventas, tendré que cerrar para siempre", agregó la comerciante, quien espera un milagro para mantenerse en el negocio. Desde la policía no se adelantó nada respecto al atraco, el cual vuelve a poner a prueba a los investigadores de la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos, a cargo de los saqueos de mayor magnitud. Trascendió que la mayor esperanza está centrada en los resultados que pueda arrojar el monitoreo de cámaras en esa zona.

