EL SÁBADO ABRE SUS PUERTAS EL BALNEARIO CARLOS XAMENA

Mañana sábado, el balneario municipal Carlos Xamena abrirá sus puertas al público. El ingreso será limitado y se realizará bajo estricto protocolo, como ya se había adelantado. La capacidad estará restringida al 50%, llegando a un límite de 5.000 personas.

Los salteños que quieran disfrutar de las instalaciones, deberán realizar la reserva en línea través de Whyline | Agenda, tal como funcionó la temporada pasada.

La Secretaría de Deportes y Juventud informa que la pileta del Xamena funcionará de martes a viernes de 13 a 19 y los fines de semana (sábados y domingos) y feriados, desde las 11. Los lunes, las instalaciones permanecerán cerradas para tareas de mantenimiento.

Protocolo vigente

-Mesas, Asadores y bancos:

El cupo y el uso de las mesas, bancas y asadores, serán limitados y de uso exclusivo para burbujas que no superen las 8 personas

-Capacidad máxima:

El aforo dispuesto para estos espacios de recreación, es del 50 %, siempre respetando distanciamiento social y uso de barbijos en espacios comunes

-No se permitirá acampar

-No estarán habilitados los vestuarios.

-Está prohibido el consumo de alcohol, la venta y manipulación de alimentos dentro de los natatorios para extremar cuidados respecto de la salmonella

-El ingreso a las piletas se permitirá solo con traje de baño

-No se podrá ingresar vehículos

-El importe por persona, será el mismo aplicado al cierre de la temporada pasada; $57 para menores, y $63 para mayores. Los precios se readecuarán a partir del 1 de enero

-Se realizará control de alcoholemia al ingreso, y de manera aleatoria durante la permanencia en los natatorios

-Está previsto que los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, los natatorios permanecerán cerrados.