FUE APUÑALADA EN UN BOLICHE Y DENUNCIÓ ABANDONO DE PERSONA

“Fui a bailar con mi marido, como siempre estuvimos tranquilos, y de repente hubo una pelea entre dos bandas, pasaron minutos y mi marido vio mi brazo que sangraba, tenía un agujero, era una herida profunda, casi me toca un nervio”, contó Camila

La joven denunció que no fue asistida por el personal del boliche (Pecas) y tampoco había presencia policial. “Los dos patovicas que había solo miraron, cuando me acerqué a pedirle ayuda uno me dijo que me vaya, les grité que me llamen una ambulancia”.

La pareja de esta mujer también fue lastimada en la cabeza ya que, cuando la vio herida, preguntó quién la había lastimado tras lo cual fue atacado entre varios.

“Afuera del boliche siguió la pelea y le seguían pegando a mi marido, nos querían matar, quisimos entrar al boliche para resguardarnos y no nos permitieron. Al rato llegó la policía, pero el único que me asistió fue el señor que cuida autos. Cuando le dije a la Policía lo que me sucedió, me corrió. Tenía un pedazo de carne que me salía del brazo”, relató Camila.

La mujer dijo que cuando llegó al hospital ya no sentía el brazo. Luego fue trasladada a una clínica, donde la operaron de urgencia y permaneció hasta el jueves siguiente.