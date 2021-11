JORGE CAPITANICH: "LA GENTE PIENSA LO QUE LOS PERIODISTAS PROPONEN"

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, habló tras la derrota del Frente de Todos a nivel nacional en las elecciones legislativas del pasado domingo y pidió “regular los medios” porque “la gente piensa lo que los periodistas proponen”.

En una entrevista con El Destape Radio, el exjefe de Gabinete que había roto un diario en una conferencia de prensa, se quejó: “Es un grave problema y esto tiene que ver con competir en un partido de fútbol con cancha embarrada e inclinada. Las posibilidades de éxito son cercanas a nulas. Esto no puede seguir así y no esto tiene que ver con el tema de la hegemonía de los medios de comunicación y la capacidad de regulación”.

“Los medios no se autorregulan, responden a intereses específicos. Si no existe una regulación eso es absolutamente imposible o improbable en términos de incidencia. De manera que esto es un tema que la Ley de Medios ha demostrado ser insuficiente para la regulación desde el punto de vista comunicacional. Pero me parece que es un tema que, si bien no define una elección, construye marcos mentales. La gente empieza a pensar lo que los medios y los periodistas proponen”, dijo Capitanich luego de haber revertido en su provincia la derrota de las primarias e imponerse en las generales.

Según la mirada del mandatario: “Ellos están permeando mucho más en nuestros votantes y nosotros tenemos una impermeabilización de los votantes opositores. Gran problema nuestro. O sea, ellos están blindados a la penetración y ellos están penetrando con mayor eficacia en nuestros votantes. O sea, eso es un tema de incidencia clara”.

“La verdad es que la propuesta es una corrección de dos o tres artículos de la Ley de Medios para garantizar mecanismos de equidad. Si no hay mecanismos de equidad, la incidencia en la construcción de los marcos mentales incide de manera notable”, propuso Capitanich que puso como ejemplo el actual congelamiento de precios: “Todos repetían al unísono que no iba a funcionar y va a haber desabastecimiento. Hacen, producen y generan desestabilización”.