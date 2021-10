EL GOBIERNO DISPUSO QUE ANSES PAGUE UN PLUS MENSUAL PARA LAS ASIGNACIONES FAMILIARES

El Gobierno oficializó por decreto que la Anses comience a abonar este mes un plus mensual a las asignaciones familiares, que incluye tanto a empleados como a beneficiarios, cuyos ingresos familiares no superen los $115.062. Se trata de una suma no remunerativa que varía entre $3415 y $5063 pesos. El pago se hará efectivo este lunes 25 de octubre.

El decreto 719/2021 fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial y lleva la firma de Alberto Fernández. Contempla aumentos para este mes y noviembre y alcanza a trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de prestaciones por desempleo, pequeños contribuyentes adheridos al Monotributo y que sean de la categoría A y B; así como titulares de otras asignaciones del Estado.

En octubre, las personas “cuyo ingreso del grupo familiar se encuentre dentro del primer rango de ingresos o que tributen en las categorías A, B o C del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)” recibirán como bono “una suma no remunerativa equivalente a $5063″.

En tanto, las personas “cuyo ingreso del grupo familiar se encuentre dentro del segundo rango de ingresos o que tributen en la categoría D del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)” percibirán en este mes “una suma no remunerativa equivalente $3415″.

El decreto establece un incremento del bono para noviembre. Los que se encuentren dentro del primer rango de ingreso recibirán una suma “equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $ 10.126 incluido el valor general de la Asignación por Hijo”.

En tanto, para quienes se encuentran dentro del segundo rango de ingresos el monto a percibir en “será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $ 6830, incluido el valor general de la Asignación por Hijo”.