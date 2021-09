UNA PAREJA DE INFLUENCERS DECIDIÓ NO ASIGNARLE GÉNERO A SU BEBÉ

Bianca Andrade, es empresaria e influencer brasileña con más de 16 millones de seguidores en Instagram, y su esposo, el youtuber Fred, generaron controversias en las redes sociales tras anunciar que no le van a asignar un género a su bebé, sino que van a dejar que él mismo tome la decisión cuando alcance la madurez.

Bianca, mejor conocida como Boca Rosa, y Fred se convirtieron en padres de Cris el 15 de julio. A través de sus redes sociales compartieron imágenes del momento y previamente, durante el embarazo, les fueron mostrando a sus seguidores cómo se preparaban para recibir al bebé.

En una entrevista para GQ Brasil, la influencer comentó que junto a su esposo quieren criar a su bebé sin limitaciones de género. Es por esto que al momento de la revelación del sexo de Cris, que realizaron en el estadio Maracaná, optaron por anunciarlo con el color violeta, mezcla del rosa y el azul, y color favorito de ambos.

“No elegimos el color por el género, sino por nuestra historia”, explicaron en las redes sociales. Además, eligieron este color para la vestimenta y habitación del bebé, evitando adjudicarle un género binario. “No tenemos preferencias, ven con salud”.

“Fred y yo hablamos mucho sobre eso. Pretendemos transmitir libertad, respeto, equilibrio y autenticidad. Por supuesto que siempre idealizamos muchas cosas, pero quiero que sea libre en todos los ámbitos de la vida sobre todo. Que se abra, cuestione y sepa que siempre podrá contar con nosotros en cada paso y en cada elección “, explicó.

Además, remarcó la importancia de transmitirle al niño que lo más importante es que se sienta bien, que sea feliz, que sea libre. Necesitamos ahora romper estos tabúes, empezar a deconstruir la cabeza de los padres para que la nueva generación también piense así. Es un ejercicio que tiene un gran valor de futuro “.

Fred, también en diálogo con GQ Brasil, respecto a la decisión que tomaron frente a la crianza de su bebé, explicó: “Cuando nos enteramos del embarazo, estábamos muy emocionados y queríamos hacer de todo: incluida la reunión de revelación. Cuando le contamos esto a mi hermana, ella dijo: ¿Por qué una reunión de revelación? ¿Por qué necesitamos celebrar el género y no solo celebrar a la persona? Ella me dijo esto de una manera muy ligera y me hizo pensar. Entonces, Bianca y yo llegamos a una conclusión: para nosotros, no importa si nace niño o niña. Por eso elegimos el violeta, que es una mezcla de rosa y azul, es mi color favorito y Bianca también tiene una fuerte conexión con ese color, así que fue perfecto”.