MORENA RIAL SE TATUO SAN LA MUERTE

Morena Rial suele compartir fotos de su vida y su familia en las redes sociales. Recientemente, sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una foto del nuevo tatuaje que se realizó en el antebrazo: la imagen de San La Muerte, un santo popular que es muy venerado.

La hija del periodista Jorge Rial también respondió algunas preguntas que le hicieron algunos usuarios. “¿Por qué te tatuaste a San La Muerte?”, le consultaron en sus stories. “Le hice una promesa y las promesas se cumplen. No hay que fallarle, jamás... Como él me cumplió a mí, yo le cumplí a él”, contó la joven que también se hizo otros tatuajes en el cuerpo y publicó un video para mostrar cómo le quedó. Además, le preguntaron si era verdad que San La Muerte te cumple lo que pedís. “Obvio que te cumple siempre y cuando vos cumplas con él. Es muy milagroso”, afirmó Morena. Y aprovechó para aclarar que no es un “santo diabólico”, más allá de que “mucha gente lo usa para hacer mal y por eso tiene la fama”. Luego, la influencer señaló que le tenía una fe increíble porque le había cumplido algo “que era imposible”, sin especificar en qué sentido la ayudó. Asimismo explicó que “un pacto no es lo mismo que una promesa”. Y recomendó a sus seguidores que para hacerle un pedido a San La Muerte hay que “tratarlo como si estuvieras pidiéndole a un amigo”, con “respeto y mucha fe”.