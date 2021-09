CASO GIMENA BERNASAR: UN PERITO DESCARTÓ LA HIPÓTESIS DEL SUICIDIO

La jornada continuó con la comparecencia de peritos del CIF. También declaró el hermano mayor de la víctima.

En la causa están imputados José Humberto Nieva (23), por el delito de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género; Pablo Maximiliano Nieva (27), por participación necesaria, y Ruth Alejandra Loayza (29), por participación secundaria en el mismo delito.

Uno de los testigos citados fue un oficial que tuvo a su cargo el análisis integral de las pruebas reunidas en la causa. El perito señaló que la hipótesis del suicidio planteada en un primer momento por el acusado Humberto Nieva, pareja de la víctima, quedó descartada. Señaló que la silla que se encontró en la habitación junto al cuerpo había sido colocada allí después del suceso violento. Precisó que en el suelo había una mácula de sangre donde se podía apreciar la marca de una pata de silla, lo que indica que alguien la levantó y la puso en el otro sitio.

Además, el cinto que Nieva dijo haber visto sobre el cuello de Gimena estaba debajo de la silla. El oficial sostuvo que la escena fue montada. Otro detalle aportado fue que el cuerpo de la joven estaba a una distancia considerable del armario donde decían que se había colgado.

El testigo también afirmó que, a partir de la ubicación de los celulares de los primos Nieva captada por antenas telefónicas, se determinó que, el día del hecho, ambos estuvieron cerca del lugar del hecho. Dijo que, ese día, los acusados debían realizar repartos de lácteos en zona norte de la ciudad, pero en el itinerario no estaban contemplados clientes de Castañares o de Parque Belgrano.

Las antenas detectaron que ambos salieron de su recorrido habitual, ingresaron a la zona de Parque Belgrano y llegaron muy cerca de la escena del hecho en horarios comprometidos.

En un primer momento, ambos imputados negaron haber estado en ese barrio. Luego cambiaron la versión y admitieron que fueron a Parque Belgrano a dejar un queso en un local comercial, cosa que fue desmentida por el cliente en cuestión. El testigo manifestó que los primos fueron cambiando sus declaraciones. También dijeron que esa mañana habían estado juntos todo el tiempo, luego admitieron que pudieron haberse separado en algún momento.

Durante la jornada también declaró el hermano mayor de Gimena, citado por la defensa técnica de Humberto Nieva. El joven dijo que conocía al acusado desde antes de que iniciara su relación con su hermana porque eran vecinos del barrio. No obstante, aseguró que no sabía mucho de su vida privada porque su hermana era cerrada y no le contaba. Además, habían tenido una pelea y por eso se encontraban distanciados. A raíz de ese enfrentamiento, él había sido excluido del hogar materno.

Consultado acerca de una denuncia anónima que figura en el marco de la causa, donde se afirmaba que la muerte de Gimena se había debido a un ajuste de cuentas -“mejicaneada”-, el testigo negó que su vinculación con las sustancias estupefacientes haya tenido que ver con lo que le pasó a su hermana.

Confirmó que en 2010 o 2012 allanaron el departamento donde vivía con su madre por una denuncia relacionada con el tema drogas.

Finalmente contó que sabía que algunas veces Gimena y Humberto se agredían físicamente porque se lo contó su madre.

El juicio unipersonal está presidido por el juez Pablo Farah. Se desarrollará hasta el 17 de septiembre.

también presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo y signos de defensa.

Pablo Maximiliano Nieva es primo de José Humberto Nieva y Ruth Alejandra Loayza es su pareja. Ambos son juzgados como partícipes del delito.