VACUNARÁN CONTRA COVID-19 EN UCASAL

El Ministerio de Salud Pública instalará mañana un puesto de vacunación contra COVID-19 en la Universidad Católica de Salta (UCASAL). El mismo funcionará en el salón Ícaro, en la sede de Campo Castañares, en el horario de 10 a 19, y se colocarán primeras y segundas dosis, sin turno previo.

Las personas interesadas deben concurrir con su documento de identidad y el carnet de vacunación, en caso de tenerlo.

En el caso de los adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades, además, deben presentar el certificado médico que acredite tal condición.

Las vacunas disponibles serán:

*AstraZeneca: Primera y segunda dosis

*Sinopharm: Primera y segunda dosis

*Moderna: Como segunda dosis de esquemas heterólogos y para inocular a adolescentes de 12 a 17 años, con factores de riesgo.

Se recuerda a quienes hayan recibido el primer componente de Sputnik V que, para optar por la intercambiabilidad de vacunas, debe transcurrir un período mínimo de 56 días entre ambas dosis.

En el vacunatorio que funcionará en UCASAL también se aplicará la vacuna antigripal, a las personas que están dentro de los grupos de riesgo:

-Embarazadas: en cualquier trimestre de la gestación

-Puérperas: hasta el egreso de la maternidad –máximo 10 días-, si no recibió la vacuna durante el embarazo

-Bebés de 6 a 24 meses de edad: son dos dosis separadas por, al menos, un mes de diferencia

-Personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo: tales como diabetes, obesidad, enfermedad respiratoria, cardíaca, VIH, etc. Requiere orden médica, debiéndose detallar el grupo de riesgo al cual pertenecen

-Personas de 65 años y mayores: No requiere prescripción médica y se aprovechará la oportunidad para aplicar la vacuna contra neumococo, según corresponda.