ALBERTO FERNÁNDEZ HABLÓ DE LA FIESTA EN OLIVOS

En un acto en Olavarría, el Presidente expresó: “Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido, no va a volver a ocurrir”.

El Mandatario se refirió así por primera vez a la imagen en la que se lo ve junto a su esposa y otras 10 personas celebrando en un espacio cerrado de la residencia presidencial: sin barbijo ni distancia social, en clara violación de las restricciones y cuidados sanitarios impuestos por el Gobierno en aquellos días de julio de 2020.

“Debí haber tenido más cuidados, y no los tuve”, dijo el Presidente luego de responsabilizar a su esposa por la reunión social en Olivos.

“Les voy a pedir un permiso, que me dejen reflexionar con ustedes algunas cosas que tengo la necesidad de decir. Los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta, nunca quise esconderme detrás de nadie para dar la cara”, había abierto su discurso el Presidente. “Néstor (Kirchner) decía que somos gente común con responsabilidades importantes. Abrazamos un desafío muy difícil, sabíamos el país que nos dejaban, y apareció la pandemia y nos exigió muchas restricciones. Le pedí a muchos argentinos que nos acompañaran, porque era necesario cuidarnos, preservar la salud”, dijo antes de pedir disculpas.

“Olivos se convirtió en una ciudad. Iban gobernadores, diputados, empresarios, gente que tenía problemas por la pandemia y merecían ser recibidos. Viví todo ese tiempo en un gran vértigo, que me hizo tener reuniones no con 10 personas, sino con 100 personas”, siguió.

Aunque en los últimos días había negado la existencia de una reunión social en Olivos, el mandatario agregó: “Todos supieron quienes entraron porque nosotros lo contamos. No ocultamos nada, nada debo ocultar”. “Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir”, dijo y agradeció los aplausos de los presentes: “No saben lo que bien que le hace a uno recibir la comprensión de hombres y mujeres”.